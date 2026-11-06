COP31 için tüm hazırlıklar tamam, ilk misafirler gelmeye başladı

Ekim ayı Asayiş Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığı'nda yapıldı. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Türkiye tarihinin en büyük Uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapacağını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Organizasyonda toplam 27 bin 957 personelle güvenlik tedbiri alınacağını belirten Şahin, ilk misafirlerin gelmeye başladığını söyledi.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan ve Türkiye tarihinin en büyük Uluslararası organizasyonu olan 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Zirve için deniz, hava ve karadan toplam 27 bin 957 personelle güvenlik tedbiri alındığını belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP 31 İklim Zirvesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 13 ATV ve Bagi, 26 zırhlı araç, 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 458 Şahin timi, 110 Motosikletli Yunus Timi, 403 rütbeli personel, 11 bin 213 genel hizmet personeli, 4 bin 223 trafik personeli, 6 bin 199 Özel Harekat personeli, 2 bin 13 koruma personeli, 400 bomba imha personeli, 68 deniz polisi, 2 bin 94 Çevik Kuvvet personeli, 884 asayiş personeli, 2 bin 842 diğer birimlerden olmak üzere toplam 25 bin 839 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığınca 136 trafik ekibi, 260 asayiş ekibi, 8 zırhlı araç, 20 görev atı ile birlikte bin 903 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 16 deniz aracı ile birlikte 215 personelle görev alınacak olup, ilimiz genelinde toplam 27 bin 957 personelle güvenlik tedbiri alınacaktır" dedi.

İlk misafirler gelmeye başladı

COP31 için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilk misafirlerin gelmeye başladığının altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Emniyet güçlerinin yanı sıra 410 AFAD personelimiz, 480 sağlık personelimiz, 415 ilçe belediye personelimiz ve 409 Büyükşehir Belediyesi personelini de görev alacak. Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimiz gelmeye başladı. İlk devlet başkanımızı dün itibarıyla karşıladık. Diğer devlet başkanları da bu hafta sonu itibarıyla hızlanmak üzere gelişleri başladı. İnşallah Antalya'ya, Türkiye'ye yakışır başarılı bir programı, bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekim ayı Asayiş Toplantısı yapıldı

Antalya genelinde emniyet, Jandarma ve Sahil güvenlik ekiplerince ekim ayı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Şahin, "İl genelinde 10 bin 781 olay meydana gelmiştir, yüzde 99,5'luk aydınlatma başarısı mevcuttur. Bu olayların; 3 bin 763'ü kişilere, bin 279'u mal varlığına, 126'sı millete ve devlete, bin 660'ı topluma karşı meydana gelmiştir. 3 bin 953 suç ise takibi şikayete bağlı suçlardan oluşmaktadır. 4 bin 838 aranan şahıs yakalanmış, 691'i tutuklanmıştır. 52 adet tabanca, 45 adet kurusıkı tabanca, 94 adet av tüfeği, 3 bin 693 adet fişek, 179 adet av tüfeği fişeği, 19 adet kesici alet, 26 adet çalıntı oto, 34 adet çalıntı motosiklet, 6 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 50 bin TL değerinde döviz, 68 bin 889 TL nakit para, 9 milyon 162 bin 23 TL değerinde ziynet eşyası ele geçirilmiştir" dedi.

Ekim ayında toplam 207 operasyon yapıldığını söyleyen Şahin, "Kaçakçılık suçları 90, mali suçlar 100, organize suçlar 13 ve aklama suçları ve suç gelirleriyle ilgili 4 olmak üzere toplam 207 operasyon gerçekleştirilmiştir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 5 şüpheliye işlem yapılmış, ikisi serbest, bir şahıs adli kontrol almış, iki şahıs ise tutuklanmıştır. 18 göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptık bu dönemde. 33 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı. 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18 kişi savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı, 7 şahıs tutuklandı. 146 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi" şeklinde konuştu.

Bin 183 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekim ayı içerisinde Antalya genelinde bin 183 operasyon yapıldığını söyleyen Vali Şahin, "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 1.183 narkotik operasyon gerçekleştirilmiş, bin 303 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 158 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 50 kilogram esrar, 4 kilogram 662 gram kokain, 3 kilogram 829 gram metamfetamin, 1 kilogram 445 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 kilogram 363 gram skunk, 887 gram kubar esrar, 121 gram eroin, 18 gram kenevir tohumu, 55 bin 439 adet sentetik ecza, 30 bin 596 adet ekstazi, bin 585 adet (351.025 kullanımlık) A4 bonzai, 214 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca il genelinde 2 bin 125 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, bin 482 vatandaşımız da yaralandı. Mobil göç noktalarında bin 286 merkez ve dış ilçe birimlerimizde 8 bin 205 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapıldı. Bu sorgulamalar neticesinde toplam 70 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu ile dönme tebligatı yapıldı. Kayıtsız 12 Suriyeli şahıs geçici barınma merkezine sevk edildi" dedi.