Çöpte Terk Edilen Bebek Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çöpte Terk Edilen Bebek Bulundu

Geniş Video İzle

Konya'da bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

13.11.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar

KONYA - Konya'da sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor.

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

"Çok insan çocuk arıyor bulamıyor, bunlar bulup çöpe atıyor"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Mankır, "Benim kiracı çöp atmak için dışarı çıkmış. Çöpe geldiğinde bir bebek sesi duymuş. Benim eşime haber vermiş durumu. Hanım gelmiş çıkartamamış, komşuyu çağırmış. O gelen kadın çocuğu çöpten çıkartmış. Polise haber verdik, sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. Çok insan çocuk arıyor bulamıyor, bunlar bulup çöpe atıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Salime Şimşek ise, "Sabah bir komşumuzun kiracısı çöp atmaya gelmiş, çöpün içinde çocuk görmüş. Bize haber verdi. Benim kiracım da baktı bir çocuk aldı çocuğu battaniyeye sardı. 112'ye haber verdik, sağlıkçılar götürdü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Polis, Bebek, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöpte Terk Edilen Bebek Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:05:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çöpte Terk Edilen Bebek Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.