Çorlu'da Abartı Egzoz Takılı Araç Yakalandı - Son Dakika
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Çorlu'da Abartı Egzoz Takılı Araç Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, yabancı plakalı bir otomobilin egzoz sesinin çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Trafik polisi tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde abartı egzoz takıldığı belirlendi. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilirken, otomobil de çekiciye konuldu. Yetkililer, abartı egzozlara taviz verilmeyeceğini ve tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

22.06.2024 10:41
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Tekirdağ Çorlu'da aracına abartı egzoz takıp trafikte seyreden sürücü trafik polis tarafından yakalandı.

Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi'ne giriş yapan yabancı plakalı bir otomobilin egzoz sesinin çevreye rahatsızlık verdiğini belirleyen Trafik ekibi (74-106) aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde otomobile popcorn egzoz takıldığı belirlendi.

Abartı egzoz taktırdığı gerekçesiyle sürücü E.G.'ye 6 bin 439 TL para cezası kesilirken, otomobili de çekici üzerine konuldu.

Ekipler, çevreye gürültü ve rahatsızlık veren abart egzozlara taviz verilmeyeceğini ve tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını aktardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Abartı Egzoz Takılı Araç Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Abartı Egzoz Takılı Araç Yakalandı - Son Dakika
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