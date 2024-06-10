Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç ile zabıta aracı çarpıştı

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Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile zabıta aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ni ayıran kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönünden Çorlu istikametine seyreden M.T. idaresindeki zabıta aracı ile dönel kavşaktan dönen M.A. yönetimindeki ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü M.A. (17), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde M.A.'nın sürücü belgesi olmadığı belirlendi. - TEKİRDAĞ