Çorlu'da Yangın: 1 Yaralı, 4 Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Çorlu'da Yangın: 1 Yaralı, 4 Dumandan Etkilendi

Çorlu\'da Yangın: 1 Yaralı, 4 Dumandan Etkilendi

Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.

22.03.2025 10:23
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Tekirdağ Çorlu'da bir ikamette çıkan yangın sonrası 1 kişi ağır yaralanırken, dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Nusratiye Mahallesi Sardunya Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Erez (68) ve ailesinin kaldığı ikametteki sobalı odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ailenin yangını fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşar Erez, yangına müdahale etmek isterken yaralandı. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Yaşar Erez ve yangın esnasında dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile kedi son anda fark edildi

Yaşar Erez, Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İstanbul'a sevk oldu. Öte yandan evde bakılan hamile bir kedi de son anda fark edilerek tahliye edildi.

Yangın olayı ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Yangın: 1 Yaralı, 4 Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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