Çorlu\'da Yangın Tekstil Fabrikasına Sıçradı

Tekirdağ Çorlu'da seramik deposunda başladığı iddia edilen yangın, tekstil fabrikasına sıçrayarak büyük hasara yol açtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda seramik deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki Mertül Tekstil fabrikasına sıçradı. Yangında 2 kamyon ve yüzlerce koli seramik tamamen küle dönerken, yan taraftaki bir bina da hasar gördü.

Tekirdağ itfaiye ekipleri olay yerine hızlıca intikal ederek yangına müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika üretimi dururken, bölgedeki trafik kısa süreli kontrollü sağlandı.

Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ