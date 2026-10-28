Çorum\'da 29 Ekim töreninde baygınlık geçirip düşen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde baygınlık geçiren öğrenci merdivenlerden düştü. Protokol üyeleri, hastaneye kaldırılan çocukla yakından ilgilendi.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk heykelinde gerçekleştirilen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende anıta Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi çelenkleri sunuldu. Tören alanında flama tutan öğrencilerden biri, henüz belirlenemeyen bir sebeple baygınlık geçirdi. Baygınlık sebebiyle dengesini kaybeden öğrenci merdivenlerden düştü. Çocuğu fark eden alandaki sağlık personeli müdahale etti. Durumu gören Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın, çocukla yakından ilgilenerek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Çocuk, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.