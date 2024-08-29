Çorum'da evlere girmeye çalışan maymun vatandaşın bacağını ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da evlere girmeye çalışan maymun vatandaşın bacağını ısırdı

Çorum\'da evlere girmeye çalışan maymun vatandaşın bacağını ısırdı

Çorum'da bir vatandaşın evine girmeye çalışan ve bacağını ısıran maymun, o anları anlatan vatandaş tarafından görüldü. Maymunun sokaklarda gezerken eşyalara zarar verdiği ve yiyecekleri yediği belirtildi. Maymunun sahiplerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

29.08.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da evlere girmeye çalışan ve bir vatandaşın bacağını ısıran maymunu gören vatandaş o anları anlattı. Maymunun evlerine girmeye çalıştığını söyleyen vatandaş, "Balkona gittim, dışarı çıktığımda maymunla göz göze geldik" dedi.

Çorum il merkezi Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, 19 yaşındaki Buse E.S.'ye saldırarak bacağını ısırdı. Genç kadını dizinden ısıran maymun daha sonra kayıplara karıştı. Hastaneye götürülen genç kadın, maymunun ısırdığı alana pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi. Sokaklarda gezen maymun ortalığı da savaş alanına çevirdi. Bazı evlerin balkonundaki eşyaları dağıtan maymun, vatandaşların kurutmak için dışarı koyduğu yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu. Maymunun karşısına çıkan vatandaşlara saldırmaya çalıştığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaşan maymun, bir süre sonra sahibi olduğu öğrenilen vatandaşlar tarafından araca alınarak götürüldü. Ekipler maymunu yasadışı besleyen şahısların belirlenmesi için çalışma başlattı.

"Benim bütün kışlık yiyeceklerim gitti"

Sabah uyandığında evine girmeye çalışan maymunla karşılaşan Esma Nalıncı, o anları anlattı. Maymunun sokakta yürüyen vatandaşlara saldırdığını ve bir kişinin bacağını ısırdığını gördüğünü belirten Nalıncı, maymunun büyün kışlık yiyeceklerini yediğini söyledi. "Alarm çalıyordu, onu kapattım. Sonra üst komşudan ve dışarıdan sesler gelmeye başladı. Ben uyandığımda eve hırsız girdi sandım. Balkona gittim, dışarı çıktığımda maymunla göz göze geldik. Balkonu dağıtmıştı. Daha sonra zemin kattaki komşuma gitti. Onun evine girmiş. Onun da evindeki eşyaları dağıttı. Arkadaşlar işe giderken onlara saldırdı. O sırada bir genç arkadaşımızın ayağını ısırdı. Sonra ambulans çağırdık. Onu hastaneye götürdüler. Durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Biz bunu daha önce de apartmanda olduğunu duymuştuk. Maymun'un Çorum'da ne işi var, benim evimde ne işi var? Her şeyi talan etti. Benim bütün kışlık yiyeceklerim gitti. Oğlumun telefonunu düşürüp ekranını kırdı. Ben bu zararlarımızı talep ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hayvan Hakları, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da evlere girmeye çalışan maymun vatandaşın bacağını ısırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da evlere girmeye çalışan maymun vatandaşın bacağını ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement