Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 1 sürücü yaralandı

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Çorum\'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 1 sürücü yaralandı
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Çorum\'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, kazada 1 sürücü yaralandı
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Çorum'da Samsun-Çorum kara yolu Palabıyık Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. Savrulan hafif ticari araç refüje ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Çorum kara yolu Palabıyık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. idaresindeki 34 CMD 094 plakalı hafif ticari araç ile O.Ö. yönetimindeki 06 BF 3452 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaSamsunGüncelÇorumSon Dakika

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