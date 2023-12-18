Çorum\'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'da bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C.T. cadde üzerinde bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.C.T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçaklama olayına karışan kimliği belirsiz şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM