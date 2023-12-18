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Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum\'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
18.12.2023 - 09:58,
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Çorum'da bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C.T. cadde üzerinde bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.C.T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçaklama olayına karışan kimliği belirsiz şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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