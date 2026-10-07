Çorum'daki kazada 1'i çocuk 4 kişi öldü, ölenlerden ikisi dün nişanlanan çift çıktı - Son Dakika
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Çorum'daki kazada 1'i çocuk 4 kişi öldü, ölenlerden ikisi dün nişanlanan çift çıktı

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Çorum\'daki kazada 1\'i çocuk 4 kişi öldü, ölenlerden ikisi dün nişanlanan çift çıktı
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Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkiinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ölenlerden ikisinin dün nişanlanan çift olduğu, ağır yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çorum'da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada ölen iki kişinin ise dün nişanlanan çift olduğu öğrenildi.

Kaza, Çorum- İskilip karayolu Ceritbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı Vokswagen otomobil ile Mert Üstünel yönetimindeki 19 DR 008 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine intikal eden ekipler, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüsra Lal'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan Ömer Cebeci ve Menevver Lal ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci de hayatını kaybetti. Tedavisi süren Münevver Lal'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün nişanlanmışlar

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz'ın dün düzenlenen merasimle nişanlandıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Hüsra Lal'in ise çocuk olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİskilipGüncelÇocukÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'daki kazada 1'i çocuk 4 kişi öldü, ölenlerden ikisi dün nişanlanan çift çıktı - Son Dakika
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