Çorum-İskilip karayolunda trafik kazası: Anne ve kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum-İskilip karayolunda trafik kazası: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Çorum-İskilip karayolunda trafik kazası: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Çorum-İskilip karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve kızları yaralanırken, anne ve kızı hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

30.04.2024 08:21  Güncelleme: 08:34
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Çorum- İskilip karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki 19 DE 208 plakalı ticari araç Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yanında bulunan İsmail Başar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum-İskilip karayolunda trafik kazası: Anne ve kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

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