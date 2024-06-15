Çorum Valisi, Kurban Bayramı için tedbirlerin alındığını açıkladı

3.Sayfa

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdür Vekili Ali İhsan Göv ile Ankara Yolu üzerindeki bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı, bayram tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.

Çorum'un güzergah olarak İç Anadolu'yu Karadeniz'e aynı zamanda İstanbul'u Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya bağlayan güzergahların tam ortasında olduğunu hatırlatan Vali Dağlı, "Özellikle bayram dönemlerinde ilimizdeki trafik akışının 4-5 katına çıktığını biliyoruz. Günlük 10 bin olan araç sayısı bayramlarda 40-50 bin sayısına ulaşmakta. Yoğun bir bayram trafiği var. Arife günü yoğunluğu devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda emniyet birimleri ve jandarma ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi artırdık çalışmalarımız devam ediyor. Denetimler gece-gündüz hem havadan hem karadan sürecek. Sürücülerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayramda görev yapan personel sayısının geçtiğimiz yıllara göre iki katına çıkarıldığını anlatan Vali Dağlı, " Emniyet Müdürlüğü'nce 898 personeli, Jandarma Komutanlığı'nca 475 personel görevlendirildi. Geçen yıla göre görev yapan ekip ve personel sayısı iki katına ulaştı. Bu azımsanmayacak bir oran. Amacımız, güvenlik ve asayiş içerisinde, huzur içerisinde vatandaşlarımızın kurban bayramını geçirmelerini sağlamak. Bu noktada tüm tedbirler alındı. Yoğunluk yaşanan tüm bölgeler, kurban satışı yapılan pazarlarda da güvenlik tedbirleri artırıldı. Sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik güçlerimizin denetimleri ve bilgilendirmeleri devam ediyor. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız tarafından oluşturulan kontrol noktalarında da hız ihlali, emniyet kemeri kullanımı, hız ihlali, takip mesafesi gibi konularda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, konuşmasının ardından sürücüler ve vatandaşların bayramını kutlayarak trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - ÇORUM