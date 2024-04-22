Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik

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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç ile "rabıta" tartışmasıyla bilinen ve İsmailağa Cemaati'yle ilişkiği koparılan Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Kılıç'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Video mesajı yayımlayan Cübbeli Ahmet Hoca, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." ifadelerini kullandı.

22.04.2024 22:40  Güncelleme: 22:49
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'la ilgili açıklama yaptı. Cemaatle yaşadığı rabıta tartışması ile bilenen ve cemaatle ilişiği kesilen Ünlü, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." dedi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Cübbeli Ahmet Hoca da Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabı YouTube'dan bir açıklama yayınladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik

"BÜYÜK BİR HÜZÜN İÇİNDEYİZ"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Hayırlı haberler bekliyorduk ama ecele çare yok. Şimdi büyük bir hüzün içindeyiz. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir. Hasan Efendi Hocamız, ilmi faziletiyle bıraktığı yüzlerce, binlerce vekilin başıydı. Hepimiz kendisine saygı ve hürmetle tabiydik." ifadelerini kullandı.

"EN SON OLAYDA 'GELMESİN' BUYURDU, 'ONDA DA BİR HAYIR VAR' DEDİK"

Son dönemde İsmailağa Cemaati'yle yaşadığı rabıta tartışmasına da değinen Cübbeli Ahmet Hoca, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik

CÜBBELİ AHMET HOCA VE İSMAİLAĞA ARASINDA "RABITA" TARTIŞMASI

Eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra rabıtanın yine Ustaosmanoğlu'na yapılması gerektiğini savunan Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmailağa Cemaati ters düşmüştü.

İslam Ansiklopedisi, rabıtanın anlamını bir müridin kâmil bir şeyhe gönlünü bağlayarak manevi yolculuğa çıkması, şeyhinin yüzünü ve ahlakını, davranışlarını düşünmesi olarak tanımlıyor. Cemaat içinde bazı çevreler rabıtanın Mahmut Efendi'den sonra Hasan Kılıç'a yapılması gerektiğini belirtiliyordu. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Efendi'ye olan rabıtanın bozulmayacağını, Hasan Kılıç'ın şeyh olarak değil de bir büyük olarak görülmekle sınırlı kalması gerektiği inancındaydı. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati ile yaşadığı ateşli tartışmalar sonrası geçtiğimiz haftalarda cemaatle ilişiği kesilmişti.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
Hasan Kılıç

HASAN KILIÇ, USTAOSMANOĞLU'NUN VEFATI SONRASI CEMAATİN BAŞINA GEÇMİŞTİ

Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin kurucu lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran 2022 tarihindeki vefatından sonra cemaatin yeni lideri olmuştu. 93 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının "Benden sonra cemaatin başına Hasan Efendi'yi (Hasan Kılıç) tayin ettim." dediğini açıklamış ve böylelikle Ustaosmanoğlu'nun dünürü olan Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin lideri olmuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca\'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç\'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • erhan yazar: atwturk bunlari yasakladi kapatti sin sömürüsü yapanlari cezalandirdi..ama yine cemaat tarikat sehler türedi..bunlara yine Atatürk gibi laik medeni cagdas bir lider gerekiyor..bunlarin defterini devrini bitirmek kurtuluş savasi kadar önemli artik 24 110 Yanıtla
  • Ankara null: atesi bol olsun 13 115 Yanıtla İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Bilmukabele 5 7
  • Özkan Özdemir: Cübbeli tam bi şeytansın tez zamanda yanına gitmen dileğiyle ama bakımın güzel en güzel arabalara binip en güzel yemekleri yiyorsun sonrada millete dönüp fakirlik iyidir aslında günaha girmezsin diyosun ee o zaman sende bişey var 0 1 Yanıtla
  • Bülent Selik: Eurolanordan 1 0 Yanıtla
  • Furkan Zeren: âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Inna lillah ve Inna ileyhi raciun 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik - Son Dakika
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