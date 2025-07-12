Cübbeli Ahmet Hoca: terör örgütünün fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca: terör örgütünün fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz

Cübbeli Ahmet Hoca: terör örgütünün fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz
12.07.2025 22:01
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, "'Türk-Kürt kardeştir, arayı bozan kalleştir.' Sloganı muktezâsınca emperyalizmin uşaklarının âlet olduğu; Beyaz Toros ve fâili mechuller sebebi ile çeyrek asırdır milletimizin başına belâ olan terör örgütünün en azından memleketimiz içerisinde fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz" dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi.

'BEYAZ TOROS' VURGUSU

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Türk-Kürt kardeştir, arayı bozan kalleştir.' Sloganı muktezâsınca emperyalizmin uşaklarının âlet olduğu; Beyaz Toros ve fâili mechuller sebebi ile çeyrek asırdır milletimizin başına belâ olan terör örgütünün en azından memleketimiz içerisinde fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz." dedi.

Ünlü, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"ERBAKAN HOCAMIZ'IN KONUŞMASINI BUGÜN GİBİ HATIRLIYORUM"

"80'li yıllarda siyah beyaz ekranda merhûm Erbakan Hocamız'ın o zamanın Başvekili Demirel'e: "Kürt milleti dînine çok bağlı ve iffetine çok önem veren bir halktır. Bir köyde bir terörist var diye bütün köyün evlerinin içine girilip kadın kız demeden hepsinin karlı havada dışarı çıkartılıp, kar üstüne yatırılıp, özellikle kadınlara bu durumun yapılması çok büyük kin ve nefret ortaya çıkaracaktır. Buna mâni olun! Bu dış güçlerin işine yarar." şeklinde yaptığı konuşmayı meâlen bugün gibi hatırlıyorum.

"AMERİKA VE SİYONİST UŞAKLARININ OYUNLARININ TUTMADIĞI GÖRÜLÜYOR"

İşte İslâm düşmanları Türkler ile Kürtler birleştiği zaman ne büyük fetihler yapabileceklerini bildikleri için ve Arz-ı Mev'ûd projesini gerçekleştirmelerine tek engelin Kürt-Türk-İslâm birliği içerisinde yaşaması olduğunu fark ettikleri için bu kin ve nefret fitilini ateşlediler. Maalesef Amerika ve Siyonist uşakları da buna hizmet ettiler.

En sonunda çeyrek asırdır gücünü artıran FETÖ terör örgütü bu işin uzlaşmasını hiç istemedi ve MOSSAD uşaklığını çok iyi yerine getirdi. Ama bugün onların oyunlarının tutmadığı görülüyor.

Özellikle Suriye'de PYD/SDG oluşumunun dibimizde bir Siyonistan kurma tehlikesi mevcut iken ve artık İsrail ile sınır sınıra geldiğimiz bir dönemde içeride bu barış ve uzlaşmanın sağlanması çok yerinde ve isâbetli olmuştur.

"İKİ CİHÂNDA SELÂMETLER, ÂFİYETLER VE MUVAFFAKİYETLER NİYÂZ EDİYORUM"

Bu cesâreti ve ferâseti gösteren kıymetli Cumhurbaşkanımız; Tayyip Beyefendi'ye ve bu önemli projenin, baş mimarlarından olan değerli büyüğümüz Devlet Beyefendi'ye ve bu konuda emeği geçen diğer bürokratlarımıza iyi niyetlerinden ve gayretlerinden dolayı Allâh-u Teâlâ'dan iki cihânda selâmetler, âfiyetler ve muvaffakiyetler niyâz ediyorum."

Ünlü'nün paylaşımı şu şekilde;

Cübbeli Ahmet Hoca: terör örgütünün fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz

Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet Hoca: terör örgütünün fesh olduğunu bizlere gösteren yüce Rabbimize hamd ederiz - Son Dakika

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