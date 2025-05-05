Çubuk'ta Komşudan Cinayet: 21 Yaşında Öldürüldü - Son Dakika
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Çubuk'ta Komşudan Cinayet: 21 Yaşında Öldürüldü

Çubuk\'ta Komşudan Cinayet: 21 Yaşında Öldürüldü

Çubuk'ta Hatice Çınar, komşusu tarafından öldürüldükten sonra katil intihar etti. Aile şokta.

05.05.2025 15:50
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yan komşusu Murat Açıkgöz (50) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Hatice Çınar'ın (21) eniştesi Tarık Gökalp "Adam Hatice'yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş" dedi.

Esenboğa Havalimanı'nda yemek bölümünde çalışan Hatice Çınar'ın işe gitmemesinden şüphelenen iş arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis, Hatice Çınar'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'ta 4 katlı binada yalnız yaşadığı evine kapıyı çilingirle açarak girdi. Evde, Hatice Çınar ile yan komşusu Murat Açıkgöz'ün cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede, bir süre önce Almanya'dan dönen ve yalnız yaşayan Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı işten gelen Hatice Çınar'ın evine girip, başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği belirlendi. Hatice Çınar'ın cenazesi, dün Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde toprağa verildi.

'SAKLANMIŞ, KIZIMI BEKLEMİŞ'

Hatice Çınar'ın babası Kaya Nargüner (66), gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü, eşinin de 1 yıl önce rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Nasıl olmuş, nasıl gelmiş bilmiyoruz. Kızım poşetlerle eve girerken arkasından giriyor. Saklanmış, kızımın gelme saatini beklemiş. Sen 50 yaşında adamsın, benim kızımdan ne istedin? Kızım söyleseydi bırakmazdık, daha önce hiçbir şey söylemedi. İşe gelmeyince arkadaşları şüphelenmiş, gidip bakmışlar. Polisi aramışlar, olay olmuş. Bizim bir gün sonra haberimiz oldu" dedi.

Eniştesi Tarık Gökalp ise Hatice'nin ölüm haberini telefonla aldıklarını söyleyerek, "Olayı duyunca inanmadık. Polislerin dediğine göre bir gün önce öldürülmüş. Adam takip etmiş. Hatice 19.00 sıralarında eve gelmiş, evin içinde epey boğuşma var. Silah iki kere patlamış. O kadar boğuşmaya ve silah seslerine karşılık binadakiler nasıl duymamış anlayamadık. Bu insanlık değil. Adam Hatice'yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş. Kız saatlerce boğuşmuş bununla, bir de silah patlamış, nasıl kimse duymaz? Hiçbir evladın, hiçbir anne babanın canı yanmasın. Daha 21 yaşındaydı, evlenecek çağındaydı gitti. Kimseye bir şey söylememiş. Aileden birine söylesen biz buna müdahale ederdik; ama hiçbir şey dememiş. Çok iyi bir insandı, kimseye zararı dokunmazdı. Kendi halinde, hayırsever bir insandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cinayet, Çınar, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çubuk'ta Komşudan Cinayet: 21 Yaşında Öldürüldü - Son Dakika

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