Cudi Dağı'nda PKK'ya Büyük Darbe - Son Dakika
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Cudi Dağı'nda PKK'ya Büyük Darbe

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.

18.12.2024 20:11
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Cudi Dağı'nda cephanelik ele geçirildi

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Jandarmadan terör örgütüne yönelik operasyon, cephanelik ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füze ve mühimmatları ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 1 adet AT-13 METİS tanksavar ısı güdümlü füze, 4 adet METİS güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 LAV silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 12.7 milimetre Doçka makineli tüfek, 3 adet PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet EYP, 2 adet el dürbünü, 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cudi Dağı'nda PKK'ya Büyük Darbe - Son Dakika

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