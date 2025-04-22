Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar

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Sanatçı İlyas Salman, üç yıl önce BirGün gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Salman'ın cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

22.04.2025 15:25  Güncelleme: 16:22
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Salman'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek Salman'ın cezalandırılmasını talep etti.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sanatçı İlyas Salman'ın avukatı Selen Sınmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Vedat Şorli kararını hatırlatarak davanın düşürülmesini talep etti. Sınmaz, "AİHM, Türk Ceza Kanunu'nda 'hakaret' suçunun iki farklı yerde, TCK 125 ve 299 maddelerde düzenlenmesini hukuka aykırı bulmuş, müvekkilin yargılandığı TCK 299. maddesinin diğer vatandaşlara ayrımcılık olduğunu belirtmiş ve iç hukukunuzu düzeltin demiştir. Öncelikle davanın düşürülmesini yahut müvekkilin derhal beraatını istiyoruz" dedi. Sınmaz, "Müvekkil halka mal olmuş bir sanatçıdır. Hakaret kastı yoktur, ifade özgürlüğüne dayanarak düşüncelerini ifade etmiştir" dedi.Mahkeme, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlediğini sabit bularak Salman'a önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, önce Salman'ın lehine 1/6 oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapse, sonra da 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali Kublay:
    Sanatciymis soytarı len bu 199 94 Yanıtla
  • osman şahin:
    AAA KİMİN HADİNE BİR AN KENDİNİ SİLİVRİDE BULUR 47 103 Yanıtla
  • Ahmet Işıklı:
    Bildim bileli sevmem.buna 7 bin TL. koymaz şöyle 7 ay yatsaydı belki akıllanırdıhiç bir filmini bakmam hemen kanalı degiştiririm. 90 49 Yanıtla
  • Süleyman kor:
    Avrupa’da amarikada sıkımı devlet başkanına veyahut krala hakaret etsin oyarlar insanı böyle dalgalakların yaşadığı tek ülke ülkem birde diyorlar özgürlük yok dünyada en çok özgürlük olan ülke Türkiye ama bu kadar özgürlük çok fazla 72 42 Yanıtla
  • Tuna Han:
    şimdi kötü yorum yapan ak troller adamı sadece Tv'de görürsünüz 43 67 Yanıtla
  • Rıdvan Sülek:
    HADSİZ BİRİSİN İLYAS SALMAN NİYE PARAYA ÇEVİRİYORSUNUZKİ YATSIN İÇERİDE AKLI BAŞINA GELSİN KİME KONUŞTUĞUNU . 49 30 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Meyme netsizz seni 48 25 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    kimse hakaret etmemeli dusunceyi hakaret etmeden soylemeliyiz.fakat malesef konusma uslubumuzu bir turlu edebli yapamiyoruz 53 7 Yanıtla
  • Elisa21:
    BU GAVAT BİLO YU ALLAH ÇARPMIŞ ZATEN 36 22 Yanıtla
  • taner taner:
    Ekzozmu demıs 20 17 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    vay yamuqq aaazzzzlı seni 18 18 Yanıtla
  • Sancar Zehra:
    Bir garibanin oglu olsa 11.ay deyil 11 yil yerdi atin bu soytariyi iceri 15 16 Yanıtla
  • Elisa21:
    G...... NÜZÜ YIRTSANIZ DA ŞUAN BU ÜLKENİN BAŞ KOMUTAN ULU ÖNDER REİSİ CUMHUR ERDOĞAN DİR 16 7 Yanıtla
  • sinan uzunyol:
    KALBİNİN GÜZELLİĞİ YÜREĞİNE VURAN İNSAN GEÇMİŞ OLSUN 6 9 Yanıtla
  • Aytekin KAYAHAN:
    Tayyibi sevmiyorsun diye hakaret edemezsin oldu herkes sevmediği insana hakaret etsin sembolik olarak ceza almış. 9 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    11 ayın karşılığı 7 bin lira mı.ücretli askerlik niye 200 bin lira öyleyse 5 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kefere 3 0 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Yaradan Tayyibe nasıl laf söyler bu adam, Tayyip olmasaydı yoktuk 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar - Son Dakika
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