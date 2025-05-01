D-100'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

D-100'de 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan A.Y. kontrolündeki 35 RP 782 çekici plakalı tır, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak makasladı. Aynı istikamette ilerlemekte olan ve makaslayan tıra çarpmamak için fren ve manevra yapan A.D. kontrolündeki 41 ARD 368 plakalı çekici plakalı tır, Ö.D. idaresindeki 41 GR 197 plakalı otomobil ile Z.Ç. kontrolündeki 34 HT 8576 plakalı otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücü A.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile ulaşıma kapanan bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin, kazaya karışan araçları yoldan kaldırması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.