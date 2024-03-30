D100'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

D100'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

D100\'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2\'si polis 3 yaralı

Çankırı-Karabük karayolunda tırın arızalanan otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgede ekiplerin yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

30.03.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D100'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı- Karabük karayolunda tırın arızalanan otomobilin üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si polis memuru, 3 kişi yaralandı. Ekiplerin yol temizleme çalışmaları ile böyle görüntülendi.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerçeş istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yol kenarında arızalandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada bir tır, yol kenarında bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile S.N. isimli yabancı uyruklu şahıs yaralanırken, otomobilde bulunan A.A., M.A., T.A. ve Y.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürerken, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ise olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaza sebebiyle, D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa D100'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 17:07:52. #1.13#
SON DAKİKA: D100'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement