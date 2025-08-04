Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya\'da öldürüldü
04.08.2025 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya\'da öldürüldü
Haber Videosu

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticisi Caner Koçer, İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gelişme İspanyol basınında da geniş yankı uyandırırken, haber "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaşıldı.

TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ KAMERADA

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin Koçer'i hayata döndürmek için yaptıkları müdahale kameralara saniye saniye yansıdı.

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü

İSPANYOL BASININDA DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

"HAFTALAR ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞTİ"

Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."

Güvenlik, İspanya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdengeçti:
    Bu serserilerin alayına gün ışığı göstermiycen bunlar mikrop 20 0 Yanıtla
  • abdulkerim kaya:
    Rabbim iyi insan olmayı nasip etsin, iyilerle karşılaştırsın. herkes bir gün ölecek ölmesine de, hiç kimse kendinin de birgün öleceğini düşünmez. kim bilir kimlerin canını yaktınız, şimdi de keser döner sap döner hesabı oldu 6 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bunları bu hale getirenlerin Allah belasını versin ki kendiliğindenmi bu gençler hertürlü pisliğe bulaşıyolar 3 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    1 pislik eksildi rabbim devamini versin 0 0 Yanıtla
  • cihat:
    Hak Ettiğini Bulmuş, Eline Bir Silah Alan Serseri Mafya Oluyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın hayran kaldığı ’Kadın Azmağı’nda kuraklık alarmı NASA'nın hayran kaldığı 'Kadın Azmağı'nda kuraklık alarmı
Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra faaliyete geçti Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra faaliyete geçti
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı

08:02
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
07:22
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde
07:15
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
14:43
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
14:09
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
13:51
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim’in oğlu sazlıkta ölü bulundu
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim'in oğlu sazlıkta ölü bulundu
13:37
8.8’lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
13:35
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
13:34
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
13:30
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
13:19
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
13:04
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
12:29
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
12:29
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 08:54:25. #7.12#
SON DAKİKA: Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.