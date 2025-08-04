TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.
Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin Koçer'i hayata döndürmek için yaptıkları müdahale kameralara saniye saniye yansıdı.
Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.
Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."
Son Dakika › 3.Sayfa › Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü - Son Dakika
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