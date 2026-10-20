Daltonlar suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Daltonlar suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Daltonlar suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 adli süreçteki çocuk ile 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 1 şüpheli tutuklandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da düzenlenen operasyonda "Daltonlar" suç çetesi üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün 24.08.2026 tarihinde bir iş yeri sahibinin arama ve mesaj yoluyla tehdit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda; 16.09.2026 tarihinde mevcutlu hazır edilen 1 şüphelinin tutuklanmasına, 1 adli süreçteki çocuk hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Olayda iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi neticesinde suç örgütü ile bağlantısı bulunan 20 şüpheli daha tespit edilmiştir. 20.10.2026 tarihinde, 8 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon icra edilmiş olup, 4 adli süreçteki çocuk, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanması ile ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaGözaltıGüncelÇocukSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:28
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 12:35:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Daltonlar suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei