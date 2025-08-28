Aksaray'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aksaray'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı

Aksaray\'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı
28.08.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kayınpeder, 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu kızını sürekli rahatsız eden damadını kurşun yağmuruna tuttu. Damat olay yerinde hayatını kaybederken, kayınpeder polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da merkez ilçeye bağlı Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Yılmaz A., yaklaşık 3 yıldır boşanma olan kızının, damadı Uğur Deniz tarafından sürekli rahatsız edilmesi üzerine defalarca şikayette bulundu. İddiaya göre; şikayetlere rağmen tacizlerine devam eden 38 yaşındaki Deniz, bugün akşam saatlerinde yine kayınpederinin yaşadığı evin önüne gitti ve bağırarak eşine seslenmeye başladı.

DAMADININ ÜSTÜNE ŞARJÖR BOŞALTTI

Yılmaz A. ile uyarılarına rağmen evin önünden ayrılmayan damadı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda eski köy muhtarı olan Yılmaz A., tabancasını çıkartarak damadına bir şarjör kurşun sıktı. Uğur Deniz kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Uğur Deniz hayatını kaybetti. Polisin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Deniz'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Yılmaz A. ise asayiş ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Boşanma Aşamasındaki Damat, Kayınpederi Tarafından Vuruldu
Kaynak: İHA

Politika, aksaray, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ozcan1974:
    Helal olsun babaya gereğini yapmış evladını tabiki koruyacak 7 0 Yanıtla
  • ebrar465858:
    Adaletin olmadığı ülkede Baba adaletini kendi sağlamış. 2 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    kızını kurtarmış helal olsun bence hiç yatmamalı ödül verilmeli. 1 0 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk:
    3 yıldır yargı boşayamamış baba sonunda tek celsede işi halletmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu
MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra hayatını kaybetti Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra hayatını kaybetti
Gram Altın kritik seviye yaklaştı Gram Altın kritik seviye yaklaştı
Yazar Kaan Sezyum’dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait
Türkiye’nin ilk lüks AVM’si kapatıldı Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

23:33
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
22:14
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
21:58
Beşiktaş’tan Avrupa’ya erken veda
Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda
21:25
Polonya’da F-16 savaş uçağı düştü
Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü
20:33
Dursun Özbek’ten Liverpool ve Manchester City’e gözdağı
Dursun Özbek'ten Liverpool ve Manchester City'e gözdağı
19:58
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan İran için yaptırım başvurusu 30 günlük süreç başladı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran için yaptırım başvurusu! 30 günlük süreç başladı
19:20
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
19:04
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:50
Mali’nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan’a düğünde soğuk duş
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu’nun daha büyüğünü yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız
16:34
Bursa’da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 00:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.