Aksaray\'da kayınpeder damadına kurşun yağdırdı

Aksaray'da merkez ilçeye bağlı Büyük Bölcek Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Yılmaz A., yaklaşık 3 yıldır boşanma olan kızının, damadı Uğur Deniz tarafından sürekli rahatsız edilmesi üzerine defalarca şikayette bulundu. İddiaya göre; şikayetlere rağmen tacizlerine devam eden 38 yaşındaki Deniz, bugün akşam saatlerinde yine kayınpederinin yaşadığı evin önüne gitti ve bağırarak eşine seslenmeye başladı.

DAMADININ ÜSTÜNE ŞARJÖR BOŞALTTI

Yılmaz A. ile uyarılarına rağmen evin önünden ayrılmayan damadı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda eski köy muhtarı olan Yılmaz A., tabancasını çıkartarak damadına bir şarjör kurşun sıktı. Uğur Deniz kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Uğur Deniz hayatını kaybetti. Polisin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Deniz'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Yılmaz A. ise asayiş ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.