Danıştay\'ın 21 yıl önce durdurduğu kıyı inşaatına Karataş Belediyesi\'nden yeni ruhsat

Adana'nın Karataş ilçesinde deniz kenarındaki bir tatil sitesinin içerisinde yapılan inşaat 21 sene önce Danıştay tarafından kıyı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle durduruldu. CHP'li Karataş Belediyesi, 21 yılın ardından firmaya yeniden ruhsat vererek inşaatı başlattı. Site sakinlerince inşaatın durdurulması için mahkemeye başvuruldu. İnşaat geçici olarak durdurulurken, taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Adana'nın Karataş ilçesinde 25 sene önce deniz kenarında yapılan bir tatil sitesinden yaklaşık 100 kişi daire satın aldı. Bir süre sonra inşaatı yapan müteahhit, site içerisindeki futbol sahası ve oyun parkının olduğu denize yaklaşık 30 metrelik alanı yıktı ve 2 ek blok yapmak için çalışmalara başladı. Site sakinlerinin itirazı üzerine ise müteahhit, 'Buranın projesi onaylanmıştı, ben önce diğer blokları yaptım, o dönem param yoktu bunları yapamadım. Şimdi yapacağım' dedi. Bunun üzerine site sakinleri, kıyı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle inşaatın durdurulması için mahkemeye başvurdu.

İnşaat durduruldu, Danıştay onayladı

2003 yılında Adana 1.İdare Mahkemesi inşaatın durdurulmasına karar verdi. 2005 yılında ise Danıştay kararı onayladı. Karar yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

"Ruhsatta 8 ve 10. blok olarak belirtilen binaların son onaylı kıyı kenar çizgisinden sonra (kara yönünde) yaklaşık 15 metre mesafede, dolayısıyla sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı, dava konusun inşaat ruhsatısının Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hükümlerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. İnşaat ruhsatında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir."

Söz konusu inşaat durduruldu ve site sakinleri o alana yeniden futbol sahası ve oyun parkı yaptı.

20 yıl sonra CHP'li belediye yeniden ruhsat verdi

2025 yılında ise ölen müteahhidin mirasçıları, CHP'li Karataş Belediyesi'ne yeniden inşaat ruhsatı için başvurdu. Yargıtay'ın başka illerdeki emsal kararlarını örnek gösteren mirasçılar, belediyeden Danıştay'ın kıyı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle durduğunu inşaat için yeniden inşaat ruhsatı aldı ve söz konusu alanlarda inşaata başladı.

İstinat duvarı yıkıldı, sahil yükseltildi

Sitenin istinat duvarının yıkılmasıyla başlanan inşaatta temel kazısı yapıldı ve demirler döşendi. Ayrıca çıkan molozlarla sahildeki kum seviyesi yükseltildi. Site sakinlerinin denize girdiği alan şantiyeye dönüştü.

Yeniden mahkemeye başvuruldu

Site sakinleri yeniden duruma isyan etti ve Adana 2.İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, dava bitene kadar inşaatın geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

"Satmak istiyorum, kimse almıyor"

Yaklaşık 25 yıl önce siteden ev aldığını anlatan ve şuanda mağdur olduğunu belirten site sakinlerinden Mithat Özşahin,"Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem voleybol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi. Bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim burayı aldım. Bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Biz hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

"21 sene önce yine CHP'li belediye ruhsat vermişti"

Ali Büyükbayram ise, "Burası sapasağlam, en son evleri de biz aldık ve oturduktan 7 sene sonra buraya bu inşaat başladı. O zamanki yönetim, ben de vardım, itiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti. 2005'te, 2005'te kesinleşti; ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik ettik. O zaman da CHP belediyesiydi, şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve gene tekrar ruhsat vermiş. Bunları durdurduk, dava açtık. Danıştay kararına rağmen, Danıştay'ın 15 metre kıyı şeridi belirtmesine rağmen ruhsat verilmiş" ifadelerini kullandı.

Site sakinlerinden Sabit Baş ise kıyı kanununa muhalefet edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kıyı Kanunu şeridi var. Bunlar ruhsatı aldılar bir şekilde inşaat yapacaklar. Gereken mahkemeye verdik biz. Yasal süreç devam ediyor. Sesimizi duysunlar istiyoruz. Danıştay kararı verilen bir yere nasıl inşaat yapılabilir."