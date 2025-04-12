Danla Biliç\'i darbeden Berk Çetin\'in ifadesi! Görüntülere rağmen inkar etti

Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen isim, Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi. KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Bilic, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisiemniyete giderek şikayetçi oldu.

"KAPIMI ZORLADI, SİTEYE KURYE KILIĞINDA GİRİŞ YAPTI"

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic şu ifadelere yer verdi: "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım Berk Çetin tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. Berk Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir. Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Berk Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir.

Berk Çetin

"GÜVENLİĞİMİN SAĞLANMASINI BEKLİYORUM"

Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim. Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum."

Öte yandan Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Danla Bilic'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansırken Görüntülerde Bilic, oturduğu masadan kalkıp gitmek isteyince Berk Çetin'in fiziki saldırısına uğradığı görüldü. Çetin, Bilic'in şikayeti üzerine Berk Çetin Denizli'de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İFADESİNDE İNKAR ETTİ

Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Biliç'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.