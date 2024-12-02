Darıca\'da Silahlı Yaralama Şüphelileri Yakalandı

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Silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 farklı olayda 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 12.20'da Darıca ilçesinde Ü.Ç. isimli şahıs, silahla bir kişiyi yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polisler ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren Ü.Ç. yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün Darıca ilçesinde saat 22.20'te meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi R.Ç'de polis ekipleri tarafından kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.