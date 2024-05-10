Darıca Spor U17 Futbolcusu Bayram Gaymaz'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Darıca Spor U17 Futbolcusu Bayram Gaymaz'ın Son Yolculuğu

Darıca Spor U17 Futbolcusu Bayram Gaymaz\'ın Son Yolculuğu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Darıca Spor U17 futbolcusu Bayram Gaymaz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gaymaz'ın tabutunun üzerine giydiği forma konuldu.

10.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:52
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin 10 metrelik istinat duvarından uçması neticesinde meydana gelen feci kazanın ardından 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Darıca Spor U17 futbolcularından Bayram Gaymaz, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Gaymaz'ın tabutunun üzerine Darıca Spor'da giydiği 13 numaralı forması konuldu.

29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram Gaymaz, Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 1 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmişti. 11 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren ağır yaralı Bayram Gaymaz da yaşamını yitirdi.

Tabutunun üzerine forması ve deri montu konuldu

Hayatını kaybeden genç futbolcu Darıca İrfaniye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gaymaz için düzenlenen cenaze namazına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkan Vekili Kenan Demirbaş, başkan yardımcıları, okul ve takım arkadaşları ile birlikte yakınları katıldı. Cenaze namazı esnasında Bayram Gaymaz'ın tabutunun üzerine Darıca Spor'da giydiği forma ile deri montu konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca Spor U17 Futbolcusu Bayram Gaymaz'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca Spor U17 Futbolcusu Bayram Gaymaz'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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