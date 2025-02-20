DEAŞ'a bağlı terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'a bağlı terörist İstanbul'da yakalandı

DEAŞ\'a bağlı terörist İstanbul\'da yakalandı

Yahudi okulları ve sinagoglara saldırı planlayan DEAŞ üyesi Özbek terörist Türkiye'de tutuklandı.

20.02.2025 11:25
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Türkiye ve yabancı ülkelerde Yahudi okulları ile sinagoglara eş zamanlı terör saldırısı planlayan DEAŞ üyesi İstanbul'da yakalandı. Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) sempatizanı ve gönüllüsü olduğu öğrenilen Özbekistan asıllı teröristin, ülkeye 'yasal' yolla giriş yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın Asya koluna mensup olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu terörist Abdulmalik A.'nın, sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaştı. Terör şüphelilerinin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına sızarak kodlu yazışmaları ve şifreli diyalogları deşifre eden güvenlik ve istihbarat birimleri, A.'nın adım adım izini sürdü. Takip altındaki zanlı kısa süre önce 'yasal' yoldan ülkeye giriş yaptı.

Sinagog ve Yahudi okulları niye seçildi

Orta Asya kökenli Özbekistan vatandaşı bu kişinin "terör faaliyetleriyle ilgili suç kaydının bulunmadığı" ve o nedenle bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi. Örgütün önemli bir ismi tarafından saldırı talimatı verilen ve bu gerekçe ile Türkiye'ye gönderilen, gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçlayan hücre üyesinin, Türkiye'de ve yurtdışındaki bazı sinagog ile Yahudi okullarına terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Eylem, radikal akımlara meyilli kişilerin elektronik posta ağına sızılarak deşifre edildi

Takip altındaki suça meyilli radikal selefi akımlara mensup kişilerin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına sızılarak deşifre edilen eylemin merkezindeki Özbek asıllı hücre üyesinin, kanlı saldırı için dış bağlantılı yabancı uyruklu bir kişi ile sürekli irtibatta olduğu ve birlikte plan yaptıkları anlaşıldı. Saldırının zamanlamasına ilişkin ayrıntılı bilginin paylaşılmadığı soruşturmada, hedefin Türkiye'de ve merkezi açıklanmayan ülkelerdeki sinagog ve Yahudi okulları olduğu vurgulandı.

Eylemci tutuklandı, arkasındakilerin izi sürülüyor

Saldırı planladığı şüphesiyle başlatılan soruşturmada İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir evin bodrumunda gözaltına alınan Orta Asya kökenli teröristin, Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatta olduğu kişiler mercek altına alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.

22 yıl önceki saldırıyı akıllara getirdi

Öte yandan muhtemel DEAŞ saldırılarına ilişkin söz konusu sinagog ve okullarda bir dizi güvenlik tedbiri alındığı ve uyarı yapıldığı ileri sürüldü. Türkiye'de Yahudi topluluğunun ibadet merkezi sayılan sinagoglar, en son 15 Kasım 2003 yılında İstanbul'da hedef alınmış, Beyoğlu ve Şişli ilçe sınırlarında yer alan Neve Şalom ve Betyaakov adlı iki sinagoga El Kaide üyelerince düzenlenen bombalı saldırılarda 20 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi de yaralanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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