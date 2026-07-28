DEAŞ'a Yönelik 5 Operasyon: 40 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik 5 Operasyon: 40 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ\'a Yönelik 5 Operasyon: 40 Şüpheli Yakalandı
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Kilis, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen operasyonda 40 DEAŞ şüphelisi yakalandı, 24'ü sınır dışı edildi.

Kilis merkezli Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen 5 operasyonda, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü sınır dışı edilirken, 4 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ın şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven veya teşvik eden sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılan paylaşımların, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu oluşturduğu hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Kilis, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'a Yönelik 5 Operasyon: 40 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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