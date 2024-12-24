DEAŞ Operasyonu: 10 Tutuklama

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İzmir merkezli 4 ilde, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da örgüte fon topladığı gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda polis ekiplerince 4 ilde 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 euro, 434 bin 650 lira, 40 gram altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrolle olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı, firari 7 şüphelinin arandığı belirtildi. - İZMİR