DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Eskişehir'de Yakalandı

DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Eskişehir\'de Yakalandı

DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olmak ve çok sayıda suçtan aranan şüpheli, Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi ve yardım sağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır aranan şüpheli, Odunpazarı ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

22.04.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olmak ve çok sayıda suçtan aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eskişehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, terör örgütü üyesi ve terör örgütlerine yardım sağlayan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak' ve farklı mahkemelerden çok sayıda suç hakkında yakalama kararı bulunan ve 1 yıldır aranan şüphelinin Odunpazarı ilçesine geleceği tespit edildi. Ekipler tarafından Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Terör, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’nın Tatlı Sert programında yaşananlar tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında yaşananlar tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
14:30 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti 29 yaşındaki TikTok yıldızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 16:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement