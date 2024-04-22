DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Eskişehir\'de Yakalandı

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DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olmak ve çok sayıda suçtan aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eskişehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, terör örgütü üyesi ve terör örgütlerine yardım sağlayan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak' ve farklı mahkemelerden çok sayıda suç hakkında yakalama kararı bulunan ve 1 yıldır aranan şüphelinin Odunpazarı ilçesine geleceği tespit edildi. Ekipler tarafından Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR