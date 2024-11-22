Define Avcısı Bilecik'te Yakalandı - Son Dakika
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Define Avcısı Bilecik'te Yakalandı

Define Avcısı Bilecik\'te Yakalandı

Define avcısı, izinsiz araştırma nedeniyle Bilecik'te gözaltına alındı ve tutuklandı.

22.11.2024 10:41
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Bilecik'te izinsiz define araştırmak suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 'İzinsiz Olarak Define Araştırma' suçundan aranan Söğüt'te şahıs yakalandı. Şahsın 1 yıl 8 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan define avcısı olduğu öğrenildi. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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