Dehşet anları kamerada...Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış - Son Dakika
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Dehşet anları kamerada...Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış

Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan cesedin, 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın kocası tarafından öldürüldükten sonra çuvala konularak atıldığı ortaya çıktı. Cinayet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Katil zanlısı koca gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 13:09
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Dehşet anları kamerada...Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış

Karısını öldürüp çöpe atan cani koca gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöp konteynerindeki cesedin sırrı çözüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın kocası tarafından evde öldürüldükten sonra çuvala konularak çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Katil zanlısı kocanın, cinayet sonrası battaniyeye sarıp çuvala koyduğu cesedi çöp konteynerine götürme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesi sonrası cesedi bulunan kadının yabancı uyruklu 30 yaşındaki Dibe Cevat olduğu tespit edildi.

Öldürdüğü karısını çuvalla sırtlayarak çöpe attığı anlar kamerada

Çöp konteynerindeki cesedin sırrı ise ekiplerin çalışması sonrası çözüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın yaşanan tartışma sonrası kocası tarafından evde öldürüldükten sonra çuvala konularak çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Katil zanlısı kocanın, cinayet sonrası battaniyeye sarıp çuvala koyduğu cesedi çöp konteynerine götürme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili katil zanlısı koca gözaltına alındı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, katil zanlısı olarak kadının kocası Abdo M. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Dibe Cevat'ın cenazesi ise adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dehşet anları kamerada...Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış - Son Dakika

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