Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti - Son Dakika
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Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

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Beşiktaş'ta bir kafede oturan Cengiz Ş., kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Eşinin gözü önünde gerçekleşen olayın ardından saldırgan Kadir N., Edirne'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

19.04.2025 09:37
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Beşiktaş'da bir kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22), polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • OSMANLI TORUNU:
    Üçgünlük dünya için ahiretini yakan insanlara acıyorum. Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir (nisa süresi) 109 5 Yanıtla
  • buhaltii:
    polise bak helal olsun 106 2 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Türk Polisi Yakalar !? İnşeallahh??Cezâ müeyyideleride gerkli cezâsını verir?Yapanın yaptığı yanına kâr kalmamalı? 73 3 Yanıtla
  • Alperen :
    Ülkemizde maalesef caydırıcı cezalar yok ülke teksasa dönmüş adamdaki cesarete bak 63 2 Yanıtla
  • 6490203:
    paralı köpekler anca arkasından vurur bunlara yeteri kadar para ver becerebilirsin bile bunları 31 2 Yanıtla
  • selman çakır:
    idam cezası gelmeli yoksa düzelmez bu insanlık 24 1 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Kadın şokta mı sakin mi arafta kaldım şoktaysa birşey diyemem ama olayı bu kadar sakin karşılamışsa sıkıntı var demek 8 4 Yanıtla
  • erol gobel:
    HELAL olsun turk polisine almanyada olsa kisi haklari ihlali diye kamare koyamiyoruz isletmeye yakalamak tesadüflere kaliyor yasadigim ülkede türkiye de ciktigi girdi heryer istenirse bulunuyor gürür duyuyorum ülkemle gürur duymayan larda var onuda biliyorum onlarin zaten türk oglu türk olma sansi yok arastirsinlar e devletten soyagacina bakip 4 2 Yanıtla
  • USTA BİRİ:
    Ben sorgulayan biri olarak İDAM ı getirene oy vereceğim tuvalet terliğine vermem onların beyinlerinde sorgulama bölümü yok 4 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunlar bazı kesım halk ıcın sorun degıl 0 0 Yanıtla
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