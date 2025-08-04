Dehşete Düşüren Olay: Parasailing yapan turist kadın havada cinsel tacize uğradı

Tunus'ta tatil yapan üç çocuk annesi bir kadın, tatilcilerin popüler aktivitesi olan parasailing yaparken yüzlerce metre yüksekte cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Yaşadığı korkuyu ve utancı anlatan kadın, "Kendimi kirlenmiş hissettim" diyerek yaşadığı kabusu dile getirdi.

Michelle adındaki İngiliz kadın, Susa kentindeki tatili sırasında bir arkadaşıyla birlikte tandem (ikili) parasailing yapmak istedi. Ancak rüzgarlı hava nedeniyle yetkililer, tek başına, bir görevli eşliğinde uçmaları gerektiğini söyledi. Arkadaşının sorunsuz ve keyifli bir uçuş geçirdiğini belirten Michelle, arkadaşının arkasındaki görevliyle arasında mesafenin olduğunu gözlemledi.

Michelle'in parasailing deneyimi ise bambaşka bir kabusa dönüştü. Genç bir adamın arkasına bağlanarak havalanan Michelle, yüzlerce metre yüksekte şaşkınlık ve korku içinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bikini altımın arkasından çekildiğini hissettim. Beni kendisine yaklaştırmak için kemeri sıkıyordu. Bacaklarını etrafıma doladı. Bir eli paraşütteydi, diğeri serbestti. Sonra bacağıma dokundu."

Deneyimin giderek daha korkutucu hale geldiğini belirten Michelle, "Bana elle tacizde bulunuyordu, ileri geri hareket ediyor ve Arapça bir şeyler söylüyordu. Kendisini bana bastırdığını hissettim. Sürekli sırtımı gerdim. Kendimi ihlal edilmiş, kirli hissettim ve çok korktum. Sadece 20 yaşlarında genç bir çocuktu. O an havada asılı kalmış, çaresizdim" dedi.

Yere indiğinde gözyaşlarına boğulan Michelle, durumu hemen su sporları merkezinin müdürüne şikayet etti ve daha sonra polise başvurdu. EasyJet'ten 6.000 sterlinlik paket bir tatil satın alan Michelle, bu olaydan sonra tatilinin geri kalanından keyif alamadığını belirtti. "Bu tür ülkelerde kadın olarak erkeklerden küçük şakalar bekleyebilirsiniz, ama bu şaka değildi, doğrudan bir cinsel saldırıydı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Michelle'in saldırganının tutuklandığı düşünülürken, sigorta şirketi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hukuki süreçte kendisine yardımcı oluyor. Olayla ilgili açıklama yapan EasyJet firması, "Müşterilerimizin güvenliği ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Bayan Wilson'a destek olmaya devam ediyor ve konuyu otel ortağımızla birlikte yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.