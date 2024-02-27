İstanbul Emniyeti'nin terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlediği operasyon kapsamında DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde yapılan aramada MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otlu ise "Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Dava açacağım." ifadelerini kullandı.
MLKP'ye yönelik hüküm giyen örgüt mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı yaptığı belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.
CNN Türk'ün haberine göre ekipler, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlar sırasındaDEM Parti İstanbul milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terör örgütü MLKP üyesi olan Sıtkı Güngör'ü yakaladı. Otlu'nun evinde yapılan aramada hapiste yatan örgüt üyelerine ait mektuplar ve dokümanlara ulaşıldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Güngör hakkında daha önce de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açılmıştı.
Gelişme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak arama yapılmış. Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara'dan İstanbul'a geçeceğim. Bu faşist baskılara boyun eğmeyeceğiz! Her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım."
Son Dakika › 3.Sayfa › DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı! Evdeki hasarı dert etti - Son Dakika
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