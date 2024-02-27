DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı! Evdeki hasarı dert etti - Son Dakika
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DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı! Evdeki hasarı dert etti

İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda, DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinde MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Güngör'ün, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olduğu ve daha önce sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

27.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:40
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İstanbul Emniyeti'nin terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlediği operasyon kapsamında DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde yapılan aramada MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otlu ise "Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Dava açacağım." ifadelerini kullandı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MLKP'ye yönelik hüküm giyen örgüt mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı yaptığı belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

DEM Partili milletvekilin evinden terörist çıktı
Dem Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu

TERÖR PROPAGANDASINDAN DAVA AÇILMIŞTI

CNN Türk'ün haberine göre ekipler, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlar sırasındaDEM Parti İstanbul milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terör örgütü MLKP üyesi olan Sıtkı Güngör'ü yakaladı. Otlu'nun evinde yapılan aramada hapiste yatan örgüt üyelerine ait mektuplar ve dokümanlara ulaşıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Güngör hakkında daha önce de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÇİÇEK OTLU: DAVA AÇACAĞIM

Gelişme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak arama yapılmış. Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara'dan İstanbul'a geçeceğim. Bu faşist baskılara boyun eğmeyeceğiz! Her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım."

DEM Partili milletvekilin evinden terörist çıktı
DEM Partili milletvekilin evinden terörist çıktı
DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı! Evdeki hasarı dert etti

Figen Yüksekdağ, Çiçek Otlu, DEM Parti, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı! Evdeki hasarı dert etti - Son Dakika

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