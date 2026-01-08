Demirci\'de kayıp kadını arama çalışmaları 7\'nci gününde sürüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Şerife Çınar'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız devam ediyor.

Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor. Kayıp ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kaplıca mevkii ile Yortan mevkii arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğun arama yaptı.

Zorlu arazi şartları, sağanak yağmur ve fırtınaya rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler; bağ evleri, dere yatakları, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda detaylı arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Arama çalışmalarına iz takip köpekleri ile kadavra köpekleri de dahil edilirken, ekipler belirlenen noktalarda hassas tarama yaptı.

Çevrede bulunan güvenlik kameraları tek tek incelenirken, elde edilen görüntüler üzerinden kayıp kadının son görüldüğü alanların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şerife Çınar'ı bulmaya yönelik arama ve inceleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - MANİSA