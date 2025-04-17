Demirci\'de Uyuşturucu Operasyonu: 254 Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 254 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Demirci Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesine yönelik yaptığı operasyon kapsamında şüphe üzerinde durdurulan M.K. isimli şahsın üst aramasında 5 paket halinde toplamda 254 adet uyuşturucu hap yakaladı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevine gönderildi. - MANİSA
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