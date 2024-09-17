Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası - Son Dakika
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Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

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Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Akkaya'nın kızına fırlattığı demir termos ve kulaklığı da silahtan saydı.

17.09.2024 11:48
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Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

DEMİR TERMOS ATIP BOĞAZINI SIKMIŞ

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti. Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

DENİZ AKKAYA VE KIZI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, mayıs ayında evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlendiği gerekçesiyle evine polis çağırmıştı. Karakolluk olan Akkaya, kızından şikayetçi olmuştu. Akkaya daha sonra "Burnu sürtsün" diyerek kızını devlet korumasına vermişti. Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından paylaşan Akkaya, kızının odasında ikinci bir cep telefonu bulduğunu söyleyerek sitem etmişti. Peş peşe paylaşımlar yapan Akkaya, eski eşini de hedef alarak kızıyla zaman geçirmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürmüştü. Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda da kendi izniyle devlet korumasındaki kızını baba Efe Önbilgin'in yanına göndermişti. Bir süredir paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya son olarak kızıyla mesajlarını ifşa etmişti. Mesajda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görülmüştü.

Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası
Deniz Akkaya\'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ponçik Pamuk:
    iyi olmuş. zaten bir anne evladıyla arasındaki sorunu ifşa edip cezaladırmaz.her ne olursa olsun çok cahilce ve çirkin bir davranış 18 2 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    40 yıl hapis cezasına çarptırılan Engin Polat Dilan Polat 10 ay gibi kısa bir zaman içinde çıkıyorsa Deniz Akkaya 4 ay nedir ki mahkemenin ön kapısından girer arka kapısından Adlı kontrol şartıyla serbest bırakırlar r olan yine garibana olur. 12 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Sıkıntı yok. Para öder olayı çözer. 9 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    BU NASIL BİR YARATIK ALLAHIM.. 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Türkmen:
    Sadece hapis cezası yetmez bir anne olarak kimse çocuğuna zarar vermek istemez sinirle yaptığı bir durum olabilir sinirle de yapsa yaptığı savunulamaz ama psikiyatrik destek hem çocuğa hem anneye verilmeli 0 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Hagb ve para cezasına cevirmeyin bu kadınınkini 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası - Son Dakika
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