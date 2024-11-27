Denizde Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizde Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizde Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla Ayşe Can ve kardeşi Velat Can için arama kurtarma çalışmaları 4. güne girdi. Acılı baba gözyaşları içinde çalışmaları izlerken, aile, yetkililerden daha kapsamlı arama çalışmaları talep ediyor.

27.11.2024 15:32  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Acılı baba Ensari Can, gözyaşları içinde çalışmaları izledi.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Bebek-Aşiyan hattı boyunca iki koldan aramaya devam ederken, baba Ensari Can ve akrabaları da olay yerine geldi. Arama çalışmalarının yoğunlaşması için yardım beklediklerini söyleyen acılı baba Ensari Can, "En son cumartesi günü onlarla görüntülü konuştum. Ayşe dişçiye gidecekti. Velat'a onu bekleme son otele geç dedim. Beni dinlemedi. Bu konuşmadan sonra ulaşamadım. Kaldıkları otele yeğenimi gönderdim. Otel bize bilgi vermedi. Ben sonra gece 02.00 sıralarında Diyarbakır'da karakola gidip kayıp ihbarında bulundum. Bu saate kadar bir şey bulamadık. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Valimiz, Cumhurbaşkanımız, Belediye Başkanımız bize yardımcı olsun. Bütün akrabalar buradayız. Perişan haldeyiz. Bin 500 kilometre yol geldik. Bizim burada bir evimiz, yurdumuz yok. Buradan giden can, mal değil. Aramalara ben de katıldım bir şey bulamadım. Bize yardımcı olsunlar bizim ciğerimiz yandı" diye konuştu.

"Şu ana kadar umut yok, ipucu yok iz yok"

Yeğenlerinin bulunmasını bekleyen dayı Fırat Aktaş ise, "Çocuklar küçüklüklerinden beri İspanya Barselona'da yaşıyorlar. Diyarbakır'a annelerini ziyarete gelmişler. Dönüşte uçağa binmeden önce buraya fotoğraf çekilmeye gelmişler. Ayşe'nin ayağa kayıp denize düşüyor. Kardeşi Velat da peşinden atlıyor. O gün denizde çok akıntı var, akıntılara kapılıp kayboluyorlar. O andan beri haber alamadık. Ekipler arama yapıyor, bütün aile olarak buradayız. Şu ana kadar umut yok, ipucu yok iz yok. Yetkililerden daha kapsamlı bir arama çalışması yürütmelerini istiyoruz. Bize ulaştılar bugün de aramalar hakkında bilgi alacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ayşe Can, Sarıyer, 3-sayfa, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizde Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:39:34. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.