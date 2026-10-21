Denizli Acıpayam'da özel kalemle tartışan kadın muhtara 1 ay 26 gün hapis verildi

Denizli'nin Acıpayam Belediyesinde özel kalem müdürüyle yaşadığı tartışma nedeniyle hakkında dava açılan kadın muhtar, 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2025 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda; Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, mahalle halkının kendisine ilettiği taleplerin karşılanması için Acıpayam Belediyesine gitti. CHP'li Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın özel kalem müdürüyle görüşen kadın muhtar ile müdür arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından bayan bir zabıta tarafından belediyeden çıkartılan Muhtar Abut, Acıpayam Belediye Başkanı Başkan Levent Yıldırım'ın talimatıyla belediye binasından dışarıya atıldığını iddia etti. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine, belediye başlayan tartışma adli makamlara taşındı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut ile belediye personeli arasında yaşanan tartışmaya dair güvenlik kamerası kayıtları mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntülerde özel kaleme gelen Muhtar Abut ile kadın personel arasında yaşanan sözlü tartışma, kadın muhtarın odadan çıktıktan sonra tekrar geri dönerek görevli personelin üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Kadın çalışana vurmaya çalışan muhtarın, diğer personel tarafından engellenmesinin ardından muhtarın binadan ayrıldığı görüntüler de kayıtlara geçti.

Acıpayam 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut'un sanık olarak yargılandığı davada karar çıktı.

Görülen karar duruşmasında Muhtar Abut'tan şikayetçi olan Özel Kalem Müdürü K.A., muhtarın kendisini arayarak, yeğeninin düğününde belediyeye ait platformu kullanmak istediğini, aralarında bu yüzden anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Belediyeye gelen muhtarın üzerine yürüdüğünü iddia eden K.A., "Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Hanımın araya girmesine rağmen üzerime doğru saldırdı. 'Ahlaksız kadın' ve 'terbiyesiz' gibi hakaretlerde bulundu. Zabıta ve diğer arkadaşların araya girmesiyle bana vuramadı ama 'seninle görüşeceğiz' diye tehditte bulunarak odadan çıktı" dedi.

"Pişmanım"

Hakkında "Basit Tehdit" suçlamasıyla dava açılan Muhtar Elmas Abut ise savunmasında; "Yaşananlar nedeniyle pişmanım ve üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı. Ben K.A.'ya ne 'ahlaksız' dedim, ne de tehdit ettim. Konuşurken saygı çerçevesi dışında bir söz beyan etmedim. İddiaları kabul etmiyorum. 'Terbiyesizlik yaptığımı nerede gördünüz, bunu bana gösterin' dedim. Paylaşımlarımda isim kullanmadım, üzerime alınmış olmalı. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davacı tarafın iddiaları ve Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut'un savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Muhtar Abut'un 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın sabıka durumunu göze alıp 6'da 1 oranında indirim yapılarak ceza önce 2 ay 15 güne, dana sonrasında ise sanığın üzerine yapılan suçlamanın "Basit Yargılama Usulüne" tabi olması ve sanığın karara itiraz etmemesinden dolayı 4'te 1'lik indirim uygulanarak 1 ay 26 gün hapis cezasına çevrildi. Muhtar Abut hakkında verilen hapis cezası sürenin kısa olması ve suçun işlenmesindeki özellikler sebebiyle adli para cezasına dönüştürüldü.