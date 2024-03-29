Denizli\'de 17 suçtan aranan şahıs yakalandı

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Denizli'de Pamukkale İlçesi İncilipınar Mahallesi'nde bekçi ekiplerinin durumundan şüphelenip kimlik sorduğu şahıs bir süre kaçtıktan sonra yakalandı. Toplam 17 suçtan aranan ve 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine teslim edildi.

Pamukkale İlçesi İncilipınar Mahallesi'nde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Ekipler ve şüpheli şahıs arasında bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra şahıs yakalandı. Yapılan kontrollerde şahsın 17 adet çeşitli suçlardan arandığı, "Dolandırıcılık", "Kasten Öldürme/Yaralama" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 48 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ