Denizli\'de 25 yangın gözetleme kulesi 7/24 ormanları izliyor

Denizli'de orman ve arazi yangınlarının erken tespit edilmesi amacıyla 25 yangın gözetleme kulesi 7 gün 24 saat görev yapıyor. Tavas Çakıroluk Gözetleme Kulesi'ne kurulan insansız gözetleme sistemi ise termal ve optik kameralarıyla yaklaşık 40 kilometre yarıçapındaki alanı anlık olarak izleyerek herhangi bir yangını Yangın Harekat Merkezi'ne bildiriyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki gözetleme kulelerinde görev yapan personeller, özellikle yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında ormanları 7 gün 24 saat aralıksız takip ediyor. Herhangi yangın durumunda görülen dumanın rengi ve diğer özeliklerine göre orman, arazi ve ev yangınımı olduğu ayırt edip bağlı oldukları birimlere iletiliyor ve yangına hızlıca müdahale edilmesini sağlıyorlar. Yüksek ve hakim alanlarda kurulan kuleler yalnızca gözetlemeyi değil aynı zamanda yangın sırasında ekipler arası koordinasyon ve iletişim sorumluluğunu da üstleniyor.

Denizli'de orman ve tarım arazilerinin yangınlara karşı korunması amacıyla insanlı gözetleme kulelerinin yanı sıra yeni nesil insansız yangın gözetleme sistemleri de devreye alındı. Tavas Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulesi'ne kurulan insansız gözetleme sistemi de bölgedeki yangınla mücadelede teknolojik bir destek sağlıyor. Termal ve optik kameralar aracılığıyla duman, sıcaklık artışı ve herhangi yangın belirtileri anlık olarak tespit ediliyor. Tespit edilen görüntü ve bilgiler eş zamanlı olarak Yangın Harekat Merkezi'ne aktarılıyor. Yaklaşık 40 kilometre yarıçapındaki bir alanı gözetleyebilen sistem sayesinde Denizli merkez ile Pamukkale, Tavas, Acıpayam ve Kale ilçelerindeki geniş ormanlık alanlar ve ormanlara yakın bölgeler takip ediliyor. Sistemle yaklaşık 500 bin dönüm ormanlık alanın yanı sıra çevresindeki yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisi de izlenebiliyor.

"İlk anda tespit etmeye çalışıyoruz"

Çakıroluk Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Tavas İlçe Orman Müdürlüğü personeli Gökhan Çırak, gözetleme faaliyetlerinin temel amacının yangınları henüz başlangıç aşamasındayken tespit etmek olduğunu söyledi. Çırak, dumanın şekli, rengi, yoğunluğu ve yayılışının yanı sıra rüzgarın yönü ile arazinin yapısını da değerlendirdiklerini belirterek, "Dumanın ormana yakınlığına ve bulunduğu noktaya göre yangının nerede başladığını belirliyoruz. Tespitimizin ardından öncelikle idari amirlerimize, ardından ilgili müdahale ekiplerimize haber veriyoruz. Böylece ekiplerin yangın bölgesine en kısa sürede ulaşmasını ve yangına erken müdahale edilmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Kuleler ilk savunma hattını oluşturuyor"

Tavas İlçe Orman Müdürlüğü Şefi Ayşegül Sarıtaş ise Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki ormanlık alanların korunması amacıyla 25 yangın gözetleme kulesinin aktif olarak hizmet verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 1.700 metre rakımda bulunan Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulesi'nin 1976 yılında hizmete alındığını, 2016 yılında ise yenilendiğini belirten Sarıtaş, yüksek ve hakim noktalara kurulan kulelerin yangınların büyümeden fark edilmesinde hayati önem taşıdığını söyledi. Sarıtaş, "Orman yangınları açısından riskli dönemlerde kulelerimizde görev yapan gözcülerimiz, Yeşil Vatanımızın ilk savunma hattını oluşturmaktadır. Gözcülerimiz yalnızca dumanı tespit etmekle kalmamakta, aynı zamanda yangınla mücadele ekipleri arasındaki iletişimin sağlanmasında da önemli görevler üstlenmektedir" diye konuştu.

Çakıroluk Kulesi'ne bu yıl kurulan iki kamera sistemi ve termal sensörlerle yaklaşık 800 bin dönümlük alanın anlık olarak takip edilebildiğini kaydeden Sarıtaş, herhangi bir duman tespit edildiğinde bilginin vakit kaybetmeden Yangın Harekat Merkezi'ne iletildiğini belirtti.

"Amaç yangını başlangıç aşamasında tespit etmek"

Tavas İlçe Orman Müdürü Barış Aşula da 2026 yılında faaliyete geçen ifade ederek, "İnsansız gözetleme kulemiz, ormanlarımızı 7 gün 24 saat kesintisiz olarak gözetlemektedir. Sistem sayesinde orman içerisinde veya ormanlara yakın alanlarda meydana gelebilecek duman, sıcaklık artışı ve herhangi bir yangın belirtileri, termal ve optik kameralar aracılığıyla anlık olarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bilgiler, eş zamanlı olarak Yangın Harekat Merkezi'ne iletilmekte; buradaki görüntüler doğrultusunda yangına müdahale edecek ekiplerin, kara araçlarının ve hava araçlarının sevk ve idaresi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kulemiz, yaklaşık 40 kilometre yarıçapındaki geniş bir alana hizmet vermektedir. Sistemimizde bulunan iki kamera sayesinde Denizli merkez ile birlikte Pamukkale, Acıpayam, Tavas ve Kale ilçelerimizdeki geniş ormanlık alanlar ve ormanlara yakın bölgeler etkin bir şekilde izlenebilmektedir. İnsansız yangın gözetleme sistemlerimiz sayesinde amacımız; yangını henüz başlangıç aşamasındayken tespit etmek, ekiplerimizi en kısa sürede olay bölgesine yönlendirmek ve yeşil vatanımızı korumaktır" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı

Bölgede kızılçam ve karaçam ağaç türlerinin hakim olduğunu belirten yetkililer, özellikle sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu dönemlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Orman yangınlarının önemli bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilirken; ateş yakma yasaklarına uyulması, sigara izmaritlerinin ve cam atıkların doğaya bırakılmaması, anız ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuldu.