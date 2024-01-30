Denizli\'de Asayiş Olaylarına İlişkin Vali Coşkun Açıklama Yaptı

Denizli'de meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, geçtiğimiz yıla oranla trafik kazalarında ve dolandırıcılık olaylarında artış olduğunu, diğer asayiş olaylarında ise ciddi oranda bir düşüş yaşandığını belirtti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un Polisevi'nde basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıya Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatmana Metin, İl Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Abdullah Güler, yerel basın kuruluşları ile ulusal haber ajanslarının temsilcileri katıldı. Denizli'de 2023 yılında gerçekleşen emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Vali Coşkun, bu olaylarıyla ilgili olarak Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerini vurguladı. 2023 yılında meydana gelen emniyet ve asayiş olayları bir önceki yılla karşılaştırıldığında azalmalar meydana geldiğini ifade eden Vali Coşkun, bununla birlikte birkaç konuda da artışın olduğunu dile getirdi.

"Denizli'de de dolandırıcılık olaylarında artış meydana gelmiştir"

Dolandırıcılık olaylarında ülke genelinde artış olduğunu ve bu artışın Denizli'de de yaşandığını dile getiren Vali Coşkun, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlarımızın dijital platformlarda daha fazla zaman geçirmesi, artan sosyal medya kullanımı ve internet siteleri üzerinden artarak devam eden alışverişler neticesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de dolandırıcılık olaylarında bir artış meydana gelmiştir. Bu olayların analizinde olayların yüzde 78'inin bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla meydana geldiği görülüyor. Bu yolla dolandırılan mağdurların genellikle alışveriş sitelerinde ya da sosyal medyada gördüğü bir ürünü satın almak için irtibat kurduğu şahısların verdiği banka hesaplarına kapora ya da ücret ödemek suretiyle gerçekleştiği biliniyor. Telefonla arayarak, kendisini polis, savcı, asker, adliye personeli veya üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin dolandırmaya çalıştıkları mağdurları değerlendirdiğimizde, yaş ortalamalarına bakıldığında pek ekseriyanının 60 yaş ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Olayların analizlerine göre ekipler tanzim ediliyor

Hem İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçluyla mücadele kapsamında ilde meydana gelen olayların yeri, zamanı, yöntem bilgileri, suç türleri açısından aylık analiz raporları hazırlandığını ifade eden Vali Coşkun, önleyici hizmet görevini de ifa eden motorize ekiplerinin, çarşı ve mahalle bekçilerinin, jandarma ekiplerinin suçların yoğunlaştığı bölgelere göre hizmetlerini tanzim etmeye çalıştıklarını vurguladı. Bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan Coşkun, bu konuda mahalle muhtarları, banka görevlileri ve noter görevlileriyle de dolandırıcılık konusunda gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiğini, el broşürleri dağıtıldığını söyledi.

2023 yılında 1 milyon 77 bin 834 araç kontrolü yapıldı

Trafik olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, "2023 yılı içerisinde ilimiz genelinde trafik birimlerimizce 1 milyon 77 bin 834 araç kontrolü yapılmış ve hedeflenen kontrol sayısının çok üzerinde bir araç denetlemesi gerçekleştirilmiştir. Artan nüfus ve araç sayısıyla birlikte trafik kazalarında da bir artış meydana gelmiştir. Bu kazaların önüne geçilebilmesi için uygulama ve denetim sayılarımızı artırıyoruz. Özellikle dron ile denetimi önceleyerek ana güzergahlarda dron denetimlerini bundan sonraki süreçte de daha fazla yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"Bağımlılıkla mücadeleye önem veriyoruz"

Narkotik olaylarında da ülke gençliğini ve geleceğini etkileyen sorunların başında gelen madde bağımlığıyla ilgili mücadelenin en önemli konu başlıklarından birisi olduğunu ifade eden Vali Coşkun, şöyle konuştu:

"Sonucu ölümle biten bu bağımlılıktan kurtulmanın yolu da erken teşhistir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın projelerinden birisi olan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesidir. Bu anlamda biz de ilimizde hem jandarmamız hem emniyet teşkilatımız vasıtasıyla bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İl Emniyet Müdürlümüzün hazırladığı 'Mahallemde Maç Var' projesiyle de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çok geniş kapsamlı bir organizasyon yapıyoruz. 50 mahallede kurulacak takımların mücadele edeceği organizasyondan başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz" - DENİZLİ