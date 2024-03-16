Denizli\'de Dolandırıcılar Tarlada Sahte Heykeller Bıraktı

Denizli'de ellerindeki eski bir küple tarlasında çalışan yaşlı çiftçinin yanına gelen dolandırıcılar, kırarak çıkardıkları sahte heykelleri alıcı buluncaya kadar çiftçiye emanet etti. Yurt dışından gelecek sözde alıcının yol masrafları için çiftçiden 10 bin euro alan şüpheliler, JASAT dedektiflerinin 'Viking' kod adı verilen operasyonuyla İzmir'de yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarlasında çalışma yapan Metin Y.'nin (65) yanına gelen iki kişi, "Biz yan tarlada define arıyorduk. Kazı yaparken bir tane küp bulduk amca. Sende çekiç varsa kenarını kırıp içinde ne var bakalım" yalanıyla yaşlı çiftçinin güvenini kazandı. Çiftçiden istedikleri çekiçle küpün bir kısmını kırdıklarında içinden çıkan 3 tane altın görünümlü heykelin fotoğraflarını çeken şüpheliler, bu resimlerini birilerine attıklarında, buldukları heykellerin milyon dolar değerinde tarihi eser olduğu öğrenmiş numarası yaptı.
Daha önceden eskittikleri sözde heykel çıkan küpü Metin Y.'ye bırakan şüpheliler, "Amca biz sana güveniyoruz. Bu sende kalsın, biz bununla ilgili alıcı bulacağız" diyerek bölgeden uzaklaştı. Birkaç gün sonra yaşlı çiftçiyi arayarak, "Amca biz bir alıcı bulduk. Alıcı yurt dışından geleceği için masrafları olacak bize 10 bin euro gönder, zaten sende milyon dolarlık heykeller var" diyen şüpheliler, çiftçiden yaklaşık 10 bin euro aldı. Viking dönemine ait olduğu iddia edilen heykellerin alacak kişiyi beklerken birkaç gün sonra yine şüphelilerden para talebi içeren bir telefon alan Metin Y., durumdan şüphelenerek Denizli İl Jandarma Komutanlığına müracaat etti.
Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ayrıntılı çalışmada topraktan çıkarıldığı öne sürülen küp, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Tarihi eser niteliği bulunmayan heykellerin tamamen sahte olduğunun anlaşılması üzerine derinleştirilen soruşturmada, suça karışan 3 şüpheli İzmir'de düzenlenen ve 'Viking' kod adlı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli'de getirilen şüphelilerden 72 yaşındaki M.E.U.'nun 11, 39 yaşındaki E.Y.'nin 35 ve 70 yaşındaki Hasan M.'nin ise 1 adet olmak üzere toplam 47 suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerden, hesabına para yatırılan Hasan M. savcılık tarafından ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Dolandırıcılar Tarlada Sahte Heykeller Bıraktı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.
Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki ayrı marketten ürün çalan bir hırsız, bir markette çantaya doldururken diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli, market çalışanının şüphelenmesi üzerine güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.
Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda örgüt lideri ve diğer üyeleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan şok uygulamada, denetim noktalarında yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca, evrakları eksik olan bir araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 572 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve 182 araç kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir matbaa fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, atık kağıtların tutuşmasıyla başladı. Yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aletler ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bir ihbarı değerlendiren polis, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 43,63 gram sentetik uyuşturucu, 28,21 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 6 silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, hassas terazi ve 10 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 olay aydınlatıldı ve 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi ilçe merkezinde yakaladı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?