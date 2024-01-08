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Denizli'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga - Son Dakika
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Denizli'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edildi. Olay, gençler arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, polis ekipleri olaya müdahale etti ve kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli\'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga
08.01.2024 - 18:44,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Pompalı tüfekle peş peşe ateş edilen kavga, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Arkadaşının engel olma çabalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler hızla kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga - Son Dakika


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