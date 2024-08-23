Denizli\'de Eğlence Mekanı Önünde Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'de kapanış saati gelen eğlence mekanına giremeyen grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kendilerini içeri almayan işletmenin önünden defalarca süratle geçen şahıslar, son geçişlerinde ise aracı kalabalığın üzerine sürdü. Kapıda görevli 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.40 sıralarında eğlence mekanına gelen 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişilik grup içeriye girmek istedi. İşletme çalışanlarının kapanış saatinin geldiğini ve bu nedenle servis açamayacaklarını belirtmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. İşletme çalışanları, grubu dışarı çıkartarak uzaklaştırdı. İşletmeden araçla ayrılan grup, daha sonra birkaç kez işletme önünden araçla süratle geçti. Üçüncü kez işletmeısı önünden geçen şahıslar. bu defa araçlarını işletme önünde bulunan çalışanların üzerine sürdü. Süratle gelen araç, kapıda görevli Ferhat Denktaş'a (26) çarptı. Ağır yaralanan Denktaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denktaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden araçla kaçan şahıslar ise jandarma ekipleri tarafından Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde işletmeden çıkarılarak araca bindirilen grup işletme önünden ayrılıyor. Daha sonra bindikleri araç işletme önünde bulunan kişilere yakın şekilde süratle iki kez geçiyor. Hafif ticari aracın sürücüsü üçüncü geçişinde ise direksiyonu orada bulunanların üzerine kırıyor. Aracın üzerlerine sürüldüğünü fark edenler kaçmayı başarırken, Denktaş ise kaçamayarak aracın çarpması sonucu savruluyor.

"Hızlı bir şekilde araçla vuruyorlar ve sonrasında kardeşim orada can veriyor"

Olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan işletme sahibi Ercan Keser, 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişilik grubun gece 03.40 sıralarında mekana geldiğini söyledi. Kendilerine verilen yasal saatin sonuna geldikleri için personelin servis açamayacaklarını söylediğini dile getiren Keser, "Alkollü oldukları için de elemanlarla tartışıyorlar. Bizim elemanlar da arkadaşları dışarı alıyorlar. Dışarıda ise benim elemanlara bıçakla saldırıyorlar. Saldırdıktan sonra da araçlarına binip gidiyorlar. Benim elemanlar da dükkanı kapatmak için içeri giriyorlar. Sonrasında araç tekrardan geliyor. Araç geri geliyor ve hızlı bir şekilde dükkanın önünden Akköy'e doğru gidiyor. Toplamda üç kere hızlı bir şekilde dükkanın önünden geçiyorlar. Benim elemanlar da ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri için tedbirli olarak bekliyorlar. Sonrasında arabayla tekrardan geliyor ve dışarıda duran Ferhat kardeşimin aracı üzerine sürüyor. Hızlı bir şekilde araçla vuruyorlar ve sonrasında kardeşim orada can veriyor" dedi.

"Bugün benim beraber çalıştığım kardeşim hayatını kaybetti"

Kamuoyunda işletmecilerin kötü anıldığını ama yaşanan olayda mağdur olduklarını ifade eden Keser, "Biz de ekmeğimizin davasındayız. Biz orada hiç kimseye karışmadık. Şahıslar geldi orada tartıştılar, biz de orada bir şey yapamayız. Saatimiz doldu yani, o saatten sonra servis açamayız yasak. Bize verilen bir süre, saat var. Sonrasında da diyorlar ki işletmeciler kötü. Bugün benim beraber çalıştığım kardeşim hayatını kaybetti. Şahıslar kaçtılar ama sonrasında yakalandılar. Devletimizin, jandarma ve emniyetin sayesinde Çivril'de yakalandılar. Gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Bu konunun da arkasını bırakmayacağız. Sonuna kadar bu davamız devam edecek. Kardeşimin kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak. Ne söylüyorsak arkasındayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Denktaş'ın cenazesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ailesi tarafından teslim alındı. Denktaş'ın memleketinde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ