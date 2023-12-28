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Denizli'de Elektrikli Battaniye Yangınında Hayatını Kaybeden 1 Yaşındaki Masal Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Denizli'de Elektrikli Battaniye Yangınında Hayatını Kaybeden 1 Yaşındaki Masal Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında, elektrikli battaniyenin neden olduğu yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım hayatını kaybetti. Anne ve ağabeyi yaralı olarak kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Masal bebek için düzenlenen cenaze töreninin ardından Apa Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Denizli\'de Elektrikli Battaniye Yangınında Hayatını Kaybeden 1 Yaşındaki Masal Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı
28.12.2023 - 16:09,
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Denizli'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede bulunan elektrikli battaniyenin çıkarttığı yangın sonucu hayatını kaybeden 1 yaşındaki Masal Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrikli battaniyeden dolayı çıkan yangında, 1 yaşındaki Masal hayatını kaybederken, anne Sinem Y. ve ağabey Serhat Can Y. yangından yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangını sürdürdüğü çalışmalarının ardından kontrol altına aldı. Sağlık ekibi, yaralı anne ile ağabeye yaptığı ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı. Yangında annesinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Masal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Masal bebek için bugün Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Masal bebek, Apa Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Elektrikli Battaniye Yangınında Hayatını Kaybeden 1 Yaşındaki Masal Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Elektrikli Battaniye Yangınında Hayatını Kaybeden 1 Yaşındaki Masal Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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