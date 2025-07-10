Denizli'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli'de düzenlenen operasyonda otelde yakalanan 11 göçmen sınır dışı edilirken, Kamerunlu organizatör tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamerun uyruklu bir şahsın Denizli üzerinden göçmen kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kamerunlu organizatörün farklı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri önce Denizli'ye getireceği, daha sonra ise Ege Denizi üzerinden kaçak yollarla yurttan çıkaracağı tespit edildi. Fiziki ve teknik takibe alınan Kamerunlu organizatörün aracı 8 Temmuz Salı günü Acıpayam ilçe çıkışında durduruldu. Yapılan aramalarda Kamerunlu organizatörün üzerinden sahte pasaport çıktı. Araç sürücüsü ve Kamerunlu organizatör gözaltına alındı. Kamerunlu organizatörün bulunduğu araç ve konakladığı otelde yapılan aramalarda ise Senegal, Etiyopya, Kamerun, Eritre ve Gabon uyruklu 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 11 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Kamerunlu organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ