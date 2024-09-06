Motokurye Ölümünde Yargılama Başladı - Son Dakika
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Motokurye Ölümünde Yargılama Başladı

Motokurye Ölümünde Yargılama Başladı

Denizli'de hatalı sollama yapınca, siparişi teslim etmeye çalışan motokuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı. Alkollü olduğunu ve karşı şeride geçtiğini kabul etmeyen sürücünün iddialarını tanık beyanları çürüttü.

06.09.2024 11:12
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Denizli'de hatalı sollama yapınca, siparişi teslim etmeye çalışan motokuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına başlandı. Alkollü olduğunu ve karşı şeride geçtiğini kabul etmeyen sürücünün iddialarını tanık beyanları çürüttü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 Mart tarihinde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü İ.A., saatler sonra teslim oldu.

Ekmek parası için kuryelik yapan motosiklet sürücüsü Aziz Soysaç'ın ölümü neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otomobil sürücüsü İ.A.'nın yargılanmasına başlandı. Sürücünün ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmaya avukatları, hayatını kaybeden kuryenin ailesi ve avukatlarıyla kazanın tanıkları katıldı.

İlk duruşmada, hakkında Bilinçli Taksirle Adam Öldürme suçundan 2 ila 6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sürücü İ.A. hakkında hazırlanan iddianame okundu. Savunmasını alınan İ.A., kazada kusuru olduğunu kabul etmeyerek, tekrar rapor alınmasını istedi. Sanığın talepleri, dosyada görüntü bulunması ve tarafsız tanık anlatımlarının yer alması sebebiyle reddedildi. Kazadan 12 saat sonra teslim olduğu için alkol raporu alınamayan İ.A.'nın savunmasına karşı, kaza anında araçta bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kadın arkadaşı ile birlikte alkol aldıkları mekanda çalışan garsonların beyanları, mahkeme heyetine sunuldu.

Karşı şeride geçmediğini iddia etmişti

Ölen motokuryenin anne ve babasına söz veren mahkeme heyeti, daha sonra tanıkları dinledi. Kazaya tanık olan bayan sürücüsü ifadesinde, karşı şeride geçmediğini, kazanın kendi şeridinde meydana geldiğini iddia eden sürücü İ.A.'nın savunmasını yalanladı. Kazadan saniyeler önce aynı yöne seyir halinde oldukları ve İ.A.'nın kullandığı otomobilin kendisini sollayarak karşı şeride geçtiğini ve kazanın da bu esnada meydana geldiğini ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, ifadesi alınamayan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava süresini yakından takip eden Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi olan Aziz Soysaç'ın meslektaşları, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemeye heyetine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motokurye Ölümünde Yargılama Başladı - Son Dakika

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